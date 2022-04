Cancello di casa cade e la travolge: muore una bambina

Una bambina di 9 anni ha perso la vita dopo che il cancello di casa le è improvvisamente caduto addosso, travolgendola. L'accaduto nella serata di martedì 5 aprile a Trescore Balneario, provincia di Bergamo.

In base a una prima ricostruzione, sembra che la bimba si trovasse sullo scivolo di casa, quando il pesante cancello avrebbe ceduto a causa di un perno che si era staccato. La piccola, nella sua abitazione di via Muratello (una strada collinare che porta al comune di Cenate Sopra), è stata colpita in pieno.

In seguito alll'allarme lanciato dai familiari, la bambina è stata soccorsa in condizioni gravissime e portata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove però è spirata poco dopo. A intervenire sul luogo del tragico incidente anche i carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruirne la dinamica.