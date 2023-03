Tragedia in ospedale, muore bambina di 6 anni

Prima la febbre e i farmaci, poi la corsa in pronto soccorso di Piacenza (città in cui viveva) e il trasferimento a Milano. Infine il tragico epilogo. Una bimba di 6 anni, Maria Isabella Lisaru, è morta all'ospedale Niguarda nella notte tra sabato e domenica 26 marzo a causa di una miocardite.

La bimba ha iniziato a non sentirsi bene nel fine settimana del 19 marzo; una malattia che aveva tutti i tratti somatici del raffreddore, tanto che la madre della piccola si era rivolta al pediatra di base che le aveva prescritto dei farmaci. Lunedì 20 sembrava essere tutto rientrato e bimba era anche tornata a scuola, ma venerdì pomeriggio la madre, notando che era parecchio spossata, l'ha portata in pronto soccorso per accertamenti.

Durante i test emerso che Maria Isabella aveva una infiammazione al muscolo cardiaco e per questo motivo è stata trasferita a Milano. "Durante gli accertamenti fatti a Piacenza, un tampone ha evidenziato la presenza di un virus influenzale di tipo B – ha spiegato l’Ausl di Piacenza –. Nei casi più gravi, alcune infezioni virali, raramente, possono causare infiammazioni rapide e fatali del tessuto muscolare del cuore anche in bambini precedentemente sani". Al suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale piacentino "è stata sottoposta ad una serie di accertamenti diagnostici dai quali è purtroppo emerso un quadro clinico molto grave di miocardite acuta: le condizioni del cuore della bambina sono apparse molto critiche con una funzionalità cardiaca severamente compromessa".

Da qui, "i sanitari hanno organizzato un trasporto d’urgenza verso l’Ospedale Niguarda di Milano per sottoporre la piccola a Ecmo (Extra corporeal membrane oxygenation), unica tecnica possibile per supportare in casi come questo le funzioni vitali mediante circolazione extracorporea". Nella notte tra sabato e domenica è avvenuto il tragico epilogo.