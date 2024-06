Bimba perde i sensi nella piscina: giocava a trattenere il fiato con gli amici

Un gioco tra ragazzini. Forse troppo pericoloso. Potrebbe essere questa la causa del malore che ha colpito la bambina di 11 anni soccorsa lunedì mattina al parco acquatico Aquaneva di Inzago. Secondo quanto emerso dagli accertamenti e dalle testimonianze raccolte dalla polizia locale, che lavora alla ricostruzione della dinamica dei fatti, sembrerebbe che la piccola si stesse sfidando con gli amici.

Chi tiene più a lungo il fiatto sott'acqua, questo il gioco. La bambina avrebbe raggiunto il fondo della vasca, nel punto in cui è stata trovata era di 1,60 metri, senza più risalire. Gli amici hanno subito allertato gli animatori dell'oratorio con cui la bimba si trovava in gita. Il bagnino di turno si è reso subito conto della gravità della situazione e si è gettato in acqua per salvarla. Una volta tirata fuori dalla piscina è stato proprio lui a iniziare le manovre di rianimazione.

Intanto l'11enne resta ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono ancora molto critiche. La bambina era accompagnata dall'oratorio di Caravaggio, comune in provincia di Bergamo dove vive con la famiglia.