La bimba di 3 anni che vaga per strada da sola

Vagava per strada da sola, infreddolita e impaurita. È così che i carabinieri hanno ritrovato una bambina di appena 3 anni, intorno alle 10 di mercoledì.

Al vedere la piccola da sola in un parchetto di via Pirandello a Cologno Monzese (Milano), i militari l'hanno subito presa sotto la loro custodia. Dopo averla tranquillizzata, la bimba è stata accompagnata nella caserma della tenenza di Cologno. Qui, nell'attesa delle operazioni per l'individuazione e il rintraccio dei genitori, i carabinieri l'hanno intrattenuta con album da colorare e qualche merendina.

A quanto appurato, il padre, un 37enne albanese, non si era accorto dell'allontanamento della figlia, avvenuto alle 8.30 circa. Stando a quanto riferito dai militari, la bambina avrebbe approfittando dell'assenza della madre e della porta rimasta aperta. La piccola, in buono stato di salute, è poi stata riaffidata ai genitori mentre il padre è stato denunciato per abbandono di minore.