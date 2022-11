La bimba che sta accanto alla mamma morta pensando che stia dormendo

Per tutta la notte è stata accanto alla madre, pensando che stesse dormendo, ma in realtà era morta nel sonno, vittima di un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiaco. Una bambina di quattro anni ha 'vegliato' la sua mamma quarantenne senza rendersene conto. E' successo a Vigevano, nel Pavese, qualche giorno fa.

Il mattino successivo, i parenti della donna e il datore di lavoro non sono riusciti a mettersi in contatto telefonico con lei e così, nel pomeriggio, una zia della piccola, sorella della defunta, si è recata nell'appartamento, di cui aveva le chiavi di scorta. Quando è entrata ha visto la bambina accanto al letto, che le ha detto di fare piano perché, appunto, la mamma stava dormendo. La zia si è resa subito conto della situazione, ha preso la bambina e l'ha portata in un'altra stanza, poi ha chiamato il personale sanitario.

I medici del 118, arrivati sul posto, hanno constatato il decesso della donna, attribuendolo ad un malore ntturno. La storia ha poi fatto il giro del web, nelle comunità cittadine, suscitando moltissima commozione.