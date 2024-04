Bimbi dell’asilo abusati dal maestro, Sala: “Inconcepibile, importante segnalare”

"Sono cose inconcepibili. Bene che siano stati fermati e bene che la giustizia sia presente in casi del genere". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato il caso di abusi sui bambini di una scuola materna di Milano e l'arresto in flagrante del maestro, accusato di aver abusato di alunni di 4 e 5 anni.

Un episodio che segue l'arresto nei giorni scorsi di un'educatrice di un asilo nido comunale, per maltrattamenti aggravati su dieci bimbi. "Sono coincidenze - ha commentato il sindaco - e sono anche il segno che viviamo in un mondo malato. Ora, normalmente giudico sempre nel momento in cui la giustizia ha fatto il suo corso. È chiaro che quando questi fatti e questi reati vengono verificati in flagrante, c'è poco da aspettare".

Sulla segnalazione da parte degli altri insegnanti che nel primo caso si erano accorti che qualcosa non andava, il sindaco ha concluso: "È così, quando vediamo il verificarsi di questi fatti, la prima domanda che ci facciamo è 'ma nessuno aveva visto segnali?' Di solito i segnali ci sono sempre. L'appello è, di fronte ai segnali, di segnalare casi di disagio. L'importante è farlo".