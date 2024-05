Attimi di paura in piscina a Milano: 28 bambini intossicati

Attimi di paura martedì mattina a Milano: 28 bambini sono rimasti leggermente intossicati dopo aver inalato vapori all'interno delle piscine "Jacarandà" di via Procaccini 69. È successo poco dopo le 11.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco. In particolare il personale del nucleo Nbcr (nucleare - biologico - chimico - radiologico) del Comando di Milano. I pompieri stanno effettuando le opere di bonifica per individuare anche le cause dell'intossicazione.

I bambini dell'età tra i 3 e i 5 anni sono stati convogliati in un'area triage allestita da Croce Rossa e vigili del fuoco e sono sotto le cure dei sanitari. Dai controlli non presentano particolari problemi e sono tutti in codice verde. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza hanno inviato otto equipaggi con ambulanze e automediche. Due bimbi sono stati accompagnati al Fatebenefratelli in codice giallo, uno in verde al Buzzi. Gli altri sono stati medicati sul posto, per il momento.