Bimbo di 2 anni cade e batte la testa: gravissimo

Un bimbo di 2 anni, residente a Cornaredo (Milano), è in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo dopo una brutta caduta.

Il fatto, secondo quanto trapelato, è avvenuto nella serata di lunedì. Il piccolo era in casa con i familiari egiziani, quando, improvvisamente, è scivolato da una sedia. Ha battuto violentemente la testa e ha perso conoscenza.

La famiglia ha immediatamente allertato il personale del 118 che ha constatato la situazione di grave rischio. Così è stato allertato l'elisoccorso che ha portato il bimbo al Papa Giovanni XXIII della città orobica, attrezzato per questo genere di emergenze. Il piccolo non è fuori pericolo e lotta per la vita.