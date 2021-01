Bambino di 8 anni muore soffocato da un cumulo di vestiti: la tragedia a Lomellina

Un bambino di 8 anni, originario dell' Azerbaigian, ospite di una comunità a Cozzo (Pavia), in Lomellina, è morto - secondo i primi accertamenti - soffocato, nella serata di martedì sotto un cumulo di vestiti caduti dall'armadio che aveva aperto.

Il bimbo di 8 anni, autistico, viveva con la madre in una casa famiglia per richiedenti asilo in via Roma 8. Dove via via, a partire dalle 20.30, sono arrivate due ambulanze, un'automedica e diverse pattuglie dell'arma dei carabinieri, Compagnia Vigevano.

La dinamica precisa del fatto è attualmente al vaglio dei militari, che hanno lavorato sul posto per tutta la notte. Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118, ma ormai non c'era più nulla da fare per il piccolo.