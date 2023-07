Bambino di 9 anni si schianta con la minimoto: gravissimo

Un bambino di 9 anni è in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essersi schiantato contro un albero con una piccola moto.

L'incidente è avvenuto giovedì mattina intorno alle 10.30 a Chignolo Po (Pavia), nel cortile di casa del bimbo. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo ha perso il controllo della minimoto e ha urtato violentemente l'albero, perdendo i sensi. Pare che avesse indosso il casco.

I familiari lo hanno soccorso e hanno chiamato il 118. Da Areu 118 è stato avvertito l'elisoccorso viste le sue condizioni. Il bambino è stato trasferito in elicottero al Papa Giovanni XXIII in codice rosso. I carabinieri stanno indagando sulle cause dell'incidente. Ora lotta per la vita.

Le minimoto possono essere utilizzate dai minori solo in aree private.