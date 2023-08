Ciuccio nel veleno per topi: bambino di 2 anni intossicato

Un bimbo di due anni è stato elitrasportato all'ospedale di Bergamo dopo che il suo ciuccio è entrato a contatto con del topicida. L'incidente nella mattinata di oggi martedì 1 agosto a San Martino in Strada, nel Lodigiano.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri, il piccolo, di nazionalità afghana, stava giocando nel cortile delle case per richiedenti asilo, dove era stato messo del veleno per topi, quando il suo ciuccio è venuto a contatto con il prodotto tossico. Subito dopo ha iniziato a sentirsi male e a quel punto sono stati chiamati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti elicottero e ambulanza del 118. Soccorso, il bambino è stato subito trasferito al Papa Giovanni XXIII in codice giallo. Non correrebbe pericolo di vita.