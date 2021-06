Lite tra vicini di casa finisce con un bimbo di 2 anni in ospedale

Paura per un bambino di due anni in via Pietro Mascagni a Senago (Milano). Il minore è rimasto ferito da un vaso che lo ha colpito in testa durante una lite tra la sua famiglia e alcuni vicini di casa, nella serata di domenica.

A riferire l'accaduto è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, poi declassato a verde. Il bimbo è stato trasportato all'ospedale di Garbagnate Milanese per accertamenti.

A quanto pare il bambino sarebbe stato colpito da un vaso precipitato dal balcone al primo piano, mentre lui si trovava al piano sotto. La lite sarebbe partita proprio perché la famiglia del minore stava rimproverando i vicini di gettare sempre cose dal balcone. Sul caso indagano i militari della Compagnia di Rho.