Allatta il bimbo sulle scale: le scivola e batte la testa, gravissimo

Un bimbo di un anno e mezzo è in coma dopo essere caduto dalle braccia della mamma che lo stava allattando sulle scale di casa. Il fatto è avvenuto nel Cremonese in serata di venerdì.

Il piccolo ha sbattuto la testa su un gradino ed è stato portato in elisoccorso a Bergamo, dove è ricoverato in gravi condizioni, al Papa Giovanni XXIII. I carabinieri della stazione di Robecco d'Oglio stanno indagando e hanno sentito i genitori e altre tre persone presenti in casa al momento dell'incidente.

La madre ha raccontato che il bambino si è agitato improvvisamente mentre lo allattava e le è scivolato di mano.