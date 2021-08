Bambino di 4 anni sul monopattino travolto da un'auto

Via dei Pini

Si sono vissuti attimi di grande preoccupazione a Pieve Emanuele (Milano), dove nel pomeriggio di domenica un bambino di 4 anni che giocava col monopattino è stato travolto da un'auto.

L'incidente, avvenuto alle 16 in via Dei Pini, ha provocato un trauma cranico al minore. E sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno allertato un'ambulanza e l'elisoccorso.

I due equipaggi, arrivati in codice rosso, hanno poi trasportato il bambino in codice giallo in ospedale. Il piccolo era sveglio e cosciente.

Gli agenti della polizia locale di Pieve Emanuele sono al lavoro per capire la dinamica dell'incidente.

Bambino cade dalla bici in via Farini a Milano

Poche ore prima, intorno alle 13, un bimbo di 11 anni è finito all'ospedale De Marchi di Milano dopo essere caduto con la sua bicicletta in via Carlo Farini. Sul posto il 118 è intervenuto con ambulanza e automedica in codice rosso.