Bambino di 8 mesi morto dopo bagnetto

Tragedia a Milano nel pomeriggio di martedì 7 giugno: un bambino di appena otto mesi è deceduto dopo un bagnetto in casa. Il piccolo è stato trasferito d'urgenza al reparto di pediatria dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, con l'elisoccorso, ma non ce l'ha fatta.

Tutto è iniziato dopo le quattro di pomeriggio nell'abitazione della famiglia in via Costantino Baroni, nel quartiere Gratosoglio. Da quanto si è appreso, il bambino avrebbe ingerito dell'acqua durante il bagnetto. La mamma, in casa al momento della tragedia insieme agli altri figli, ha dato immeditamente l'allarme e il piccolo è stato trasportato in eliambulanza fino all'ospedale di Bergamo. Ma, purtroppo, è morto in ospedale.

Nell'appartamento di via Baroni è intervenuta la polizia scientifica insieme agli agenti della squadra mobile e al pm di turno, Francesco Cajani.