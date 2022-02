Dimesso dal pronto soccorso, bambino di 4 anni muore il giorno dopo per peritonite

Un bambino di quattro anni, visitato al pronto soccorso del Policlinico di Milano per forti dolori all'addome, dimesso con diagnosi di gastoentrerite, è morto il giorno dopo per una peritonite acuta mentre era di nuovo al pronto soccorso. Una tragedia che risale a novembre 2021 ma di cui si è avuta notizia soltanto ora. E sulla quale sono in corso le indagini della procura di Milano.

Per ora, il medico di turno e la specializzanda sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo, ed è in corso una perizia ordinata dalla procura. In particolare, il medico di turno avrebbe autorizzato le dimissioni mentre la specializzanda avrebbe materialmente effettuato la visita al bambino.

Il piccolo stava male con vomito e dolori da qualche giorno, così i genitori lo hanno portato al pronto soccorso. Il giorno dopo, il bambino è peggiorato, pertanto la mamma e il papà hanno chiamato il 118 per una nuova corsa in ospedale. Ma l'infiammazione (da peritonite) aveva ormai compromesso le sue condizioni a tal punto che non c'è stato più niente da fare per salvarlo.

Tra le indagini di perizia, si cercherà di capire perché non sia stata effettuata una 'Ves', ovvero l'esame del sangue che evidenzia eventuali presenze d'infezione nell'organismo. L'inchiesta punta a stabilire se siano stati seguiti i protocolli sanitari previsti per casi come questo.