Bimbo morto di peritonite: patteggiamento per la dottoressa che firmò le dimissioni

Ha patteggiato una pena di 9 mesi per omicidio colposo la dottoressa accusata della morte del bambino che nel 2021 era stato dimesso dal pronto soccorso del Policlinico di Milano con la diagnosi errata di gastroenterite.

Il bambino, 4 anni, era stato portato dai genitori in ospedale per forti dolori addominali e vomito ed era stato dimesso nel giro di poche ore. Il giorno dopo la situazione si era aggravata: chiamati i soccorsi il piccolo era stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dove è morto per una peritonite acuta.

Il patteggiamento concordato tra accusa e difesa è stato ratificato dal giudice che ha prosciolto la specializzanda che aveva visitato il bambino. L’ospedale ha risarcito la famiglia con oltre un milione di euro.