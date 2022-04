Bambino di sette mesi muore improvvisamente il giorno di Pasqua

Dramma nel Lodigiano durante la domenica di Pasqua. Un bambino di sette mesi è morto improvvisamente, subito dopo pranzo, mentre era nel lettino. I genitori e i nonni hanno immediatamente dato l'allarme ma i soccorritori e il medico non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo.

E' accaduto a Sordio, a pochi chilometri dalla città metropolitana di Milano. Si tratterebbe di un caso di Sids, la sindrome della morte improvvisa degli infanti, meglio nota come 'morte in culla'. Questo almeno il responso del medico presente al momento del soccorso. Tuttavia la procura di Lodi ha disposto l'autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni. Sempre in settimana, dopo l'esame, si terrà il funerale del piccolo.