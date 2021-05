Bimbo precipitato dalle scale a scuola: maestra condannata a un anno

E' stata condannata a un anno di reclusione per omicidio colposo, con sospensione condizionale della pena, la maestra del piccolo Leonardo, cinque anni e mezzo, morto precipitato il 18 ottobre 2019 per circa tredici metri nella tromba delle scale della scuola Pirelli di Milano. La donna, di 43 anni, è stata processata con rito abbreviato. Il gup Elisabetta Meyer ha accolto la richiesta del pm Maria Letizia Mocciaro. La decisione è arrivata lunedì 10 maggio. Contestualmente è stato accolto il patteggiamento a due anni per la bidella, per la quale era stato in precedenza respinto un patteggiamento a un anno e un mese. Resta imputata un'altra maestra che aveva optato per il processo ordinario. La prima udienza è calendarizzata per l'11 luglio.

Il dramma si è consumato il 18 ottobre 2019, intorno alle nove e mezza di mattina, nella scuola di via Goffredo da Bussero. Secondo le indagini, il piccolo Leonardo aveva avuto il permesso di uscire per recarsi in bagno. Poi, forse attirato dal vociare proveniente da bambini che stavano andando in palestra per la lezione di ginnastica, salì su una sedia girevole e si sporse dalla balaustra, ma perse l'equilibrio e precipitò dal primo piano al piano sotterraneo.

Ricoverato al Niguarda in gravissime condizioni, Leonardo si spense il 22 ottobre. La notizia fece il giro del Paese. L'allora ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, dispose personalmente gli accertamenti interni. La magistratura aprì un fascicolo per omessa custodia, coinvolgendo le due maestre e anche la collaboratrice scolastica. Quest'ultima, in particolare, rispondeva di aver lasciato incustodita la sedia girevole in un punto inadatto e di essersi allontanata dalla sua postazione, mentre le maestre di avere permesso a Leonardo di uscire "fuori dagli orari programmati" e senza vigilanza.