Torna a casa il bambino di un anno recluso in carcere con sua mamma

Il bambino di appena un anno che si trovava recluso a San Vittore insieme alla madre è potuto tornare a casa: alla donna sono stati concessi i domiciliari. Ad annunciarlo il consigliere comunale del Pd Daniele Nahum che aveva denunciato il caso nei giorni scorsi.

"Ho tre buone notizie da darvi - ha scritto Nahum -. La prima, sono stati dati i domiciliari alla madre con il bimbo recluso in carcere; la seconda è che il ragazzo minorenne recluso a San Vittore è stato spostato in un Istituto penale minorile; la terza è che c’era un altro minore a San Vittore ed è stato anch’esso trasferito in un istituto minorile. Ringrazio l’avvocata Federica Liparoti che ha assistito i due minori e Ivan Scalfarotto che si è mosso scrivendo al ministero. Ringrazio anche il vicepresidente della sottocommissione Carceri Alessandro Giungi per tutto l’aiuto che mi ha dato. È stato un bel lavoro di squadra che ha portato a un bel risultato. Continueremo a monitorare tutte queste situazioni nelle carceri sul territorio".

Il caso del bimbo recluso

Il piccolo era rimasto per tre giorni in una cella insieme a sua madre, dopo che lei era finita nel carcere di San Vittore per problemi di droga. "Lì dentro abbiamo visto un bambino di un anno in cella con la madre - aveva detto Nahum dopo la sua visita nella sezione femminile del carcere -. Una situazione intollerabile per uno Stato di diritto". Dal consigliere era arrivato l'auspicio che "quella mamma e quel bambino" venissero trasferiti all'Icam, "luogo consono per un bambino così piccolo". Nell'attesa che venissero concessi i domiciliari, mamma e figlio sarebbero stati spostati al nido del carcere di Bollate. Poi la buona notizia.