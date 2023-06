Bambino di 11 anni scomparso nel Milanese

Forze dell'ordine e vigili del fuoco sono impegnati in queste ore nella ricerca di un bambino di 11 anni scomparso a Rescaldina (Milano).

Il bimbo, Papemoussa, è scomparso dalla serata di giovedì. Le squadre di ricerca hanno lavorato a lungo nella notte nelle aree boschive della zona: una parte delle ricerche si è concentrata nell'area verde che inizia in via Don Antonio Balbi.

Sui social famigliari e amici stanno diffondendo appelli per ritrovarlo: "Stiamo cercando questo bambino di 11 anni di Rescalda che non si trova dalle 18 di questa sera. Il bambino si chiama Papemoussa ed i genitori hanno chiesto aiuto nel diffondere la foto per poterlo ritrovare il prima possibile".