Bambino di 19 mesi si ustiona con l'acqua bollente, è grave

È grave e ricoverato in ospedale un bambino di 19 mesi che si è ustionato giovedì mattina a Curno, in provincia di Bergamo, all'interno di uno spazio giochi del Centro Vivere Insieme. È successo intorno alle 11. Secondo quanto è stato ricostruito, la mamma del piccolo aveva preparato per sé dell'acqua bollente, per una tisana calda, e l'aveva appoggiata a un tavolo: il bambino l'avrebbe afferrata tirandosela addosso provocandogli ustioni al collo e al torace.

Immediati i soccorsi del 118 con un'automedica e un'ambulanza. I sanitari hanno portato il bambino in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, mentre i carabinieri di Curno sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso. I medici dell'ospedale bergamasco, tuttavia, stanno valutando se disporre, per il piccolo, il trasporto al centro grandi ustionati del Niguarda di Milano.