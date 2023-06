Bambino di 4 anni si ustiona con l'acqua bollente, gravissimo

Un bambino di 4 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano dopo essersi scottato con una pentola di acqua bollente in un'abitazione di Germignaga (Varese).

Il fatto è avvenuto nelle scorse ore, intorno all'ora di pranzo, mentre la famiglia stava preparando da mangiare.

Portato in pronto soccorso dai suoi familiari a Luino (Varese), i medici, dopo aver riscontrato gravi ustioni alle gambe e all'addome, hanno deciso di trasferirlo con l'elisoccorso a Milano. Non è ancora chiara la dinamica. Sembra che il piccolo, avvicinatosi all'improvviso ai fornelli, abbia spostato la pentola che gli è rovinata addosso.

Ricoverato in codice rosso, non è in imminente pericolo di vita, ma le sue condizioni sono serie.