La banca abusiva che raccoglieva soldi dai cinesi in Italia

Gestivano una vera e propria attività bancaria abusiva raccogliendo denaro presso cittadini di origine cinese che vivono in varie parti d'Italia (con 'filiali' locali) e utilizzavano la liquidità prevalentemente per 'monetizzare' nel settore delle fatture false, trasferendo il denaro dall'Italia alla Cina con applicazioni informatiche crittografate e col sistema 'Fei Chen', che permette il trasferimento di contanti su base fiduciaria.

La guardia di finanza di Brescia, insieme al servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata, ha scoperchiato l'attività, perquisendo 31 soggetti (21 persone e 10 entità giuridiche) in varie province italiane: Brescia, Bergamo, Milano, Cremona, Pistoia, Verona, Bolzano, Reggio Emilia, Prato e Udine. I finanzieri hanno sequestrato più di 1 milione e 200mila euro in contanti, 6 Rolex, decine di cellulari e 5 macchinette 'conta soldi'.

Tre persone cinesi sono state arrestate in flagranza, durante le perquisizioni, per riciclaggio, mentre altre quattro sono state denunciate per esercizio di giochi d'azzardo, riciclaggio e (due) per ingresso e soggiorno illegale in Italia.