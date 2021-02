Shopping gratis con il bancomat rubato a un'anziana: arrestata una coppia a Vimodrone

Un maxi televisore e uno smartphone ultimo modello. Tutto pagato regolarmente, ma con un bancomat rubato a un'anziana di 77 anni. Poi, sempre con la stessa carta, sono stati prelevati 500 euro. E per i presunti responsabili sono scattate le manette. È successo a Vimodrone nel pomeriggio di giovedì 18 febbraio, nei guai una coppia di cittadini bulgari: 59 anni lui, 24 lei. Il fatto è stato reso noto dai carabinieri con una comunicato.

I due sono stati bloccati grazie all'intuito dei militari del nucleo radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni che, durante un controllo a Vimodrone, si sono accorti di loro mentre erano a bordo di un'auto. Sono scattati gli accertamenti sui documenti e poi la perquisizione. E proprio in questo frangente è saltata fuori una carta bancaria intestata a una anziana di 77 anni residente in provincia di Lodi.

I due non hanno fornito alcuna spiegazione sulla carta. Non solo, durante gli accertamenti è emerso che il bancomat fosse stato usato per acquistare un telefono e uno smartphone per un importo di 2.600 euro; inoltre era stato usato su uno sportello automatico per prelevare circa 500 euro. E, secondo i carabinieri, i responsabili sarebbero proprio i due cittadini bulgari. La proprietaria della carta, raggiunta dai carabinieri ha confermato di essere stata vittima di un furto pochi giorni prima.

Il 59enne e la 24enne sono stati arrestati e accompagnati nella Casa Circondariale di San Vittore, in attesa della convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Milano.