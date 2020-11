Assalto in banca a Milano: commando strappa il bancomat dal muro e scappa

Assalto al bancomat a Milano: uno sportello automatico della filiale di via Nicola Romeo del Banco Bpm è stato è stato trafugato nella notte tra venerdì e sabato 28.

Tutto è accaduto intorno alle 4.30, come riferito dalla questura di Milano. I malviventi, secondo quanto finora ricostruito da via Fatebenefratelli, hanno prima mandato in frantumi la vetrina della filiale al civico 7 e poi hanno agganciato con dei cavi la cassa blindata a un furgone.

Successivamente hanno acceso e messo in moto il mezzo sradicando lo sportello dal muro. Lo hanno poi caricato sul furgone e si sono allontanati. Non è ancora chiaro l'esatto importo trafugato. Qualche informazione utile per gli investigatori potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.