Con 'cash' e banconote false in centro a Milano: arrestato

Era in centro città con mezzo migliaio di euro di banconote false. Scoperto, è stato arrestato. L'episodio nei giorni scorsi in piazza Repubblica, dove l'uomo, un 39enne egiziano, è stato fermato dalla polizia ferroviaria.

Da un controllo è emerso come il 39enne, trovato anche con 3.600 in contante, fosse colpito da un ordine di cattura emesso dalla Procura di Milano e da un provvedimento di custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

L’egiziano è stato fermato per un controllo mentre si aggirava nelle vicinanze della fermata della metropolitana di Repubblica. Durante la perquisizione gli sono state trovate banconote false per un valore di 530 euro, che sono state sequestrate insieme al contante. A quel punto l'uomo, che deve scontare un anno di carcere sempre per aver speso soldi falsi, è stato accompagnato a San Vittore.