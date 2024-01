Banda del cavo, cosa ha detto al giudice il 18enne arrestato

Pentito. Consapevole e dispiaciuto. Michele Di Rosa, il ragazzo di 18 anni fermato il 6 gennaio scorso per aver teso un cavo di acciaio in viale Toscana a Milano la notte del 5, martedì è stato interrogato in carcere a Monza, dove si trova dal giorno dell'Epifania dopo essersi presentato in questura per confessare.

Rispondendo a tutte le domande del Gip Andrea Giudici, il giovane avrebbe sostanzialmente confermato la versione fornita da uno dei suoi complici, il 24enne Alex Baiocco che era stato bloccato praticamente in flagranza e il cui arresto è stato convalidato con l'accusa di blocco stradale, senza l'ipotesi di reato di strage inizialmente prevista.

"Si era detto pentito già quando è andato a costituirsi il giorno dell'Epifania - ha spiegato il suo legale, Gaetano Giamboi - e adesso lo ha ribadito con ancora maggiore forza e maturità. Ha una grande consapevolezza di ciò che è accaduto e non ha mai voluto minimizzare l'episodio, nemmeno dal punto di vista terminologico". Il 18enne, che dopo essersi presentato con il legale in questura a Monza era stato preso in carico dai carabinieri, sarebbe stato il primo a proporre al gruppetto di tornare indietro per rimuovere il cavo, poi centrato da una Panda prime che un testimone - un 26enne consulente finanziario - desse l'allarme.

"Ha molto dolore per ciò che può avere provocato alla sua famiglia. Ci ha tenuto a ribadire che ha avuto un'educazione ben diversa", ha proseguito l'avvocato. La decisione del giudice, sulla convalida o meno del fermo e sulla misura cautelare, è attesa entro mercoledì mattina: l'accusa è di blocco stradale.

Il terzo componente della "banda del cavo" si trova invece nel reparto di psichiatria del Niguarda dal pomeriggio di venerdì. Il ragazzo, un minorenne di 17 anni, è stato identificato ma al momento nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti. Il più grande del gruppo, Baiocco, ha invece raccontato - prima ai militari e poi al Gip - di aver agito per "gioco", perché "si annoiavano", e si è detto pentito e dispiaciuto.