La banda che fabbricava migliaia di documenti falsi, anche per l’attentatore di Vienna

C'era anche l'autore dell'attentato terroristico di Vienna del 2 novembre 2020, il 20enne Kujtim Fejzullai, tra i "clienti" dei documenti falsi forniti da una banda di cittadini dell'Europa dell'Est gravitanti su Milano e altre provincie, sgominata nelle prime ore di venerdì 11 giugno dalla polizia di stato che ha arrestato sette persone.

Secondo le indagini, molto complesse, la banda fabbricava documenti fasulli a migliaia. L'organizzazione era strutturata a livello transnazionale. L'operazione, denonimata "The Caucasian Job", nasce dagli approfondimenti avviati in seguito ad un'operazione antiterrorismo portata avanti fin dal mese di dicembre del 2019 dalle autorità austriache sulla pianificazione di attentati in Europa. Ad un certo punto gli investigatori austriaci si sono imbattuti nella banda specializzata nei documenti falsi. Sono stati anche individuati collegamenti significativi con circuiti del terrorismo internazionale di matrice religiosa.

In Italia le indagini sono state coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della Repubblica di Milano e condotte dalla Digos del capoluogo lombardo, in sinergia con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, con il supporto dell’Ectc (European Counter Terrorism Centre di Europol) e la collaborazione della Guardia di Finanza.

L'attentato di Vienna

Il 2 novembre 2002, intorno alle 20, un uomo ha aperto il fuoco con un fucile d'assalto nel centro storico della capitale austriaca, Quattro persone sono rimaste uccise e ventitré ferite, di cui sette gravi. L'attentato è iniziato a Schwedenplatz, una piazza della movida viennese non lontano dal Danubio. L'uomo ha poi sparato a passanti e clienti dei ristoranti e dei bar in Judengasse e Seitenstettengasse. Quella sera i viennesi stavano trascorrendo le ultime ore senza restrizione, prima del nuovo lockdown già statuito per combattere il covid. Infine il ventenne è stato colpito e ucciso dalla polizia alle 20.09. In seguito, l'Isis ha rivendicato l'attacco.

L'avvio dell'indagine: l'arresto di un 35enne

Già a novembre 2020 gli investigatori avevano individuato e arrestato un uomo di 35 anni a Varese, russo di origini cecene, che si procacciava "clienti" addirittura su Instagram. L'uomo era risultato un vero e proprio produttore di documenti falsi, a disposizione di chiunque li chiedesse. Ricevuta la foto dell'acquirente e la conferma di pagamento tramite money transfer, la banda del 35enne inviava i documenti, che costavano tra i 300 e i 1.500 euro a seconda della tipologia e quantità ordinata.

«Noi garantiamo il completamento del lavoro al 100%, altrimenti vi rimborseremo i vostri soldi», si leggeva sul profilo Instagram del falsario. Al momento del blitz erano stati sequestrati 30 documenti falsi, 4 computer e 14 cellulari.

Video - La polizia arresta i falsari