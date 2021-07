Non rispetta le norme anti-covid: chiuso un bar di Milano

Resterà chiuso per 10 giorni il "Bar Afandina Narghilè" di via Monte Ceneri a Milano. Lo ha deciso il questore Giuseppe Petronzi con un provvedimento firmato nei giorni scorsi e notificato nella giornata di sabato 17 luglio.

La sospensione del locale, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell'articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

La serrata, come si legge in un comunicato della questura, è scattata dopo tre controlli da parte delle forze dell'ordine. Il titolare del locale, secondo la ricostruzione di via Fatebenefratelli, non avrebbe osservato le norme anti-covid e lo scorso 10 giugno, nonostante una sanzione con chiusura di 5 giorni comminata da poco e ancora in corso, aveva continuato a somministrare cibo e bevande.