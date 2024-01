Fuochi d'artificio contro i poliziotti, il questore chiude un bar a Milano

Lite tra clienti e poi fuochi d'artificio contro gli agenti. Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha sospeso per 15 giorni la licenza del 'Bar Awtar Cafè', al 67 di via Palmanova, a Milano. La decisione è stata presa nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Gli agenti del commissariato di Villa San Giovanni hanno notificato la sospensione alla responsabile dell'attività. Questo perché il locale è frequentato, secondo la questura, da persone con diversi precedenti penali e di polizia. In particolare, i poliziotti di viale Monza, lo scorso dicembre sono intervenuti per una lite tra alcuni clienti, iniziata all'interno del locale per poi proseguire all'esterno.

Al termine sono state indagate sei persone per i reati di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e accensioni e esplosioni pericolose. In particolare, dopo una colluttazione con i poliziotti, un giovane ha acceso una batteria di fuochi d'artificio facendoli esplodere ad altezza d'uomo verso gli agenti che si trovavano a brevissima distanza, colpendone diversi. Due sono stati feriti riportando una prognosi di 2 giorni. Inoltre, uno dei clienti ha anche danneggiato lo sportello posteriore della volante nel tentativo di divincolarsi.