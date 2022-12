Cerca di rubare ma viene trovato con un piede di porco dai carabinieri

Ha cercato di rubare in un bar. Ma i carabinieri lo hanno colto in flagrante e arrestato. L'episodio in corso Milano a Busto Garolfo (Mi), nella serata di domenica.

Nei guai un 18enne, pregiudicato e nullafacente, che ora è accusato di tentato furto. Dopo che un cittadino ha lanciato l'allarme, i militari della compagnia di Legnano sono accorsi, trovando il giovane ancora intento a forzare la porta di ingresso del locale con un grosso cacciavite e un piede di porco.

Gli arnesi sono stati sequestrati. Mentre il ragazzo, bloccato, è finito agli arresti.