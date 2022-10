I due bar milanesi chiusi dalla polizia

Saracinesche giù. Due bar di Opera, nel Milanese, sono stati chiusi dal questore di Milano, Giuseppe Petronzi, che ha decretato la sospensione delle licenze per 10 giorni per il Rainbow di via Garibadi e per l'Oxa loung cafè di via Golgi.

La decisione del numero uno di via Fatebenefratelli è arrivata dopo una serie di controlli dei carabinieri, che hanno fatto emergere - come si legge in una nota della questura - come i due locali "fossero un punto di aggregazione per gruppi di persone pregiudicate con numerosi precedenti penali e di polizia, che si ritrovano, specie in orario notturno, e che si rendono protagonisti, di comportamenti violenti, recando disturbo ai residenti".

A luglio scorso, stando alle ricostruzioni degli agenti, i militari erano intervenuti al Raibow identificando 57 persone, tra cui 11 con precedenti. In quell'occasione la proprietaria della licenza e il suo compagno erano entrati nel bar per riscuotere parte degli icnassi e la donna era stata aggredita dal titolare con un coltello. Nello stesso mese, i carabinieri erano intervenuti anche all'Oxa controllando 45 clienti, 15 dei quali erano risultati avere precedenti. A settembre fuori dal locale c'era stata una violenta rissa con un uomo che era finito in ospedale con un trauma cranio facciale e una prognosi di 40 giorni.