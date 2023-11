Risse, droga e clienti con precedenti: due locali chiusi dalla polizia a Milano

Serrande giù. La polizia ha sospeso per 15 giorni le licenze del “Bar Desire’e” con insegna Lucky Bar di via Negroli e dell'“Infinity Club” ex “Affori Club” di via Cialdini. Il provvedimento è stato firmato dal questore meneghino Giuseppe Petronzi ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che permette di chiudere i locali che vengono considerati pericolosi per l'ordine pubblico.

Martedì pomeriggio gli agenti del commissariato Monforte Vittoria hanno notificato la sospensione alla responsabile del Lucky bar dopo che tra luglio e ottobre, a seguito di numerosi controlli, il bar "è risultato essere frequentato da numerose persone con precedenti penali e di polizia anche in materia di stupefacenti", si legge in una nota di via Fatebenefratelli. Un mese fa, proprio durante uno dei blitz, i carabinieri avevano fermato un cliente con hashish e marijuana nascosti in un barattolo lasciato in uno zaino.

Anche nell'Infinity - chiuso venerdì mattina - le forze dell'ordine avevano identificato in diverse occasioni clienti con precedenti. Ma non solo. Perché a settembre gli agenti erano intervenuti per una rissa durante la quale era rimasto ferito un minorenne. Qualche settima dopo altra aggressione, questa volta a un avventore completamente ubriaco. La licenza al locale era già stata sospesa per 15 giorni a luglio scorso, quando il bar era gestito da un'altra proprietà.