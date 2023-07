Troppi pregiudicati tra i clienti: la polizia chiude due bar a Milano

Serrande giù. Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha chiuso due locali a Milano disponendo - ai sensi del'articolo 100 del Tulps - la sospensione della licenza per i due gestori. Nel "mirino" fono finiti "La Caldera cafè pub" di via Melato - che dovrà stare chiuso per 15 giorni -, e il "bar Luna piena" di viale Monza, che dovrà restare fermo per una settimana.

Per la "Caldera" la chiusura è scattata - ricostruisce una nota della questura - dopo che durante alcuni controlli tra dicembre 2022 e maggio 2023 "sono stati sempre trovati all’interno avventori con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, stupefacenti, in materia di armi, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e violazione del codice della strada". Inoltre a marzo scorso, durante un blitz nel bar, nel bagno erano state sequestrate dieci dosi di cocaina.

Discorso simile per il "Luna piena". Da ottobre a maggio - segnalano da via Fatebenefratelli - "all’interno del bar sono stati trovati diversi avventori con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona, nonché reati inerenti agli stupefacenti, alle armi e per la violazione del codice della strada".