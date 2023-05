Troppi pregiudicati tra i clienti: il questore chiude un bar di Bareggio

Dovrà restare chiuso per 10 giorni il "Bar del Corso" di Corso Magenta a Bareggio, hinterland ovest di Milano. Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale dai carabinieri nella giornata di mercoledì 31 maggio.

La sospensione del locale, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell'articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Dalla questura, più nel dettaglio, precisano che il provvedimento è scattato perché durante i controlli effettuati tra la fine di gennaio e l'inizio di maggio è stata "riscontrata la presenza all’interno del locale di numerosi avventori con precedenti penali e di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, contro la persona e violazione del codice della strada", si legge in una nota della questura. Non solo, "nel corso di alcune verifiche - si legge nella nota - sono stati rintracciati tre avventori destinatari dell’avviso orale del Questore e del divieto di accesso al centro urbano".