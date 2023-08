Troppi clienti pregiudicati (e teatro di un omicidio), il questore chiude un bar

Dovrà restare chiuso per 15 giorni il Bar Agorà di piazza Libertà a Cornaredo (hinterland ovest di Milano). Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale carabinieri nella giornata di martedì 1° agosto.

La sospensione del locale, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell'articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Dalla questura, più nel dettaglio, precisano che il provvedimento è scattato perché durante i controlli delle forze dell'ordine, svoltisi da agosto 2022 a giugno 2023, "il locale è risultato luogo frequentato da avventori con precedenti penali e di polizia, per reati contro la persona e il patrimonio".

Non solo, nel bar a ottobre 2022 si era consumato un omicidio: un 45enne marocchino era stato freddato con due colpi di pistola. Il delitto è stato confessato a distanza di quasi quattro mesi da A.A., 21enne albanese.

Durante la confessione il 21enne aveva detto di essere andato al bar armato perché gli avevano riferito che la sua compagna era stata aggredita dal 45enne. Secondo la sua versione, avrebbe poi estratto la pistola per spaventarlo, ma quando quest'ultimo si è avvicinato con un coltello, avrebbe chiuso gli occhi e premuto il grilletto. I momenti che precedono il delitto, che sarebbe avvenuto in seguito al violento litigio tra la vittima e la fidanzata del 21enne, era stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Il 45enne, che aveva precedenti, era stato trovato in un'auto al centro della carreggiata, riverso e incosciente. E con un coltello a serramanico ancora in mano. Poco dopo era morto in ospedale.