Mega rissa con tavoli e sedie, il questore chiude bar in piazzale Loreto

Dopo una mega rissa conclusa solo con l'arrivo della polizia e delle ambulanze, il questore di Milano Giuseppe Petronzi, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni per la conduzione del bar "Coffee Shop The Swan" in piazzale Loreto 9 a Milano. La decisione nasce nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle forze dell'ordine per contrastare i fenomeni di criminalità.

Giovedì pomeriggio, gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno notificato il provvedimento a seguito di un episodio avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 aprile. In particolare, i poliziotti delle volanti dell'Ufficio prevenzione generale, poco dopo la mezzanotte, erano intervenuti a seguito della richiesta del titolare riguardante una maxi rissa.

Una volta sul posto, gli agenti, hanno notato che nella rissa erano rimasti coinvolti tanti uomini. Si sono colpiti con calci, pugni, bottiglie di vetro, sedie e tavoli. Dopo l'arrivo delle volanti, i contendenti si sono allontanati in varie direzioni. Sono stati indagate 9 delle persone coinvolte, di cui due per i reati di rissa aggravata e danneggiamento, mentre altri due partecipanti hanno riportato ferite guaribili in 7 giorni.