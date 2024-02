Clienti picchiati nel locale: bar chiuso dalla polizia

Sigilli alle porte. La polizia, su ordine del questore Giuseppe Petronzi, ha chiuso per 15 giorni il bar “El Warike Faust” di corso Garibaldi a Rho. La decisione è stata presa in base all’articolo 100 del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza per - si legge in una nota di via Fatebenefratelli - “per contrastare i fenomeni di criminalità”.

Nel locale, infatti, più volte sono avvenuti episodi di violenza. L’ultimo a dicembre scorso, quando un cliente era stato massacrato di botte da un altro avventore, che lo aveva colpito con dei pugni al volto e con un oggetto tagliente al capo, tanto che la vittima era finita in ospedale con una prognosi di 30 giorni.

Il locale, ha ricostruito la questura, “è stato già destinatario di due decreti di sospensione della licenza, il primo emesso durante la precedente gestione e il secondo durante l’attuale, per analoghe problematiche”.