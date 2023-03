Il bar tabacchi in cui si paga con le carte di credito rubate

Serrande giù e ingressi chiusi. Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha sospeso per 15 giorni la licenza del bar tabacchi “Best Before Coffee” di Via Rogoredo 21 a Milano. Il provvedimento rientra - si legge in una nota della questura - "nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps".

La sospensione delle licenze è arrivata dopo che gli agenti del commissariato Mecenate hanno "accertato - spiegano da via Fatebenefratelli - che presso l’attività, nell’arco di tempo di un mese e mezzo, sono state effettuate circa 2400 transazioni con carte di credito precedentemente rubate". Nei mesi scorsi, un passeggero che si trovava in stazione a Rogoredo aveva denunciato il furto del proprio portafoglio e l'immediato utilizzo della carta proprio all'interno del locale.

Il bar, che ha anche una licenza di vendita tabacchi, dovrà stare chiuso per due settimane.