Sospesa licenza per 2 settimane a un bar perché è "frequentato da pregiudicati"

Un bar di Milano è stato chiuso temporaneamente dal questore Giuseppe Petronzi ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico di leggi di pubblica sicurezza (Tulps). È il Bar Lisa di via Barrili 24, nel quartiere Stadera.

Gli agenti del commissariato Scalo Romana hanno notificato, martedì mattina, alla titolare la sospensione della licenza per 15 giorni, con la motivazione che, da aprile a dicembre del 2022, il locale è risultato "luogo frequentato da persone con precedenti penali e di polizia", come si legge in una nota della questura.

La frequentazione continua è emersa nel corso di vari controlli: "Il locale - si legge ancora nella nota - è assiduamente frequentato da persone pregiudicate per reati contro il patrimonio, contro la persona, resistenza a pubblico ufficiale, stupefacenti, estorsione e immigrazione". Inoltre di recente il bar è stato multato per la violazione degli orari di funzionamento delle video lottery (Vlt). Tra il 2012 e il 2021, il bar era stato destinatario di cinque decreti di sospensione della licenza per "analoghi problemi - conclude la nota - riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica".