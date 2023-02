"Troppi pregiudicati e spacciatori": chiuso shisha bar

"Troppi clienti pregiudicati e fenomeni di spaccio". Con queste motivazioni il questore di Milano, Giuseppe Petronzi ha deciso di chiudere il Cafè Shisha & Lounge Bar di via Panfilo Castaldi 27, zona Porta Venezia.

Nella mattinata di martedì 21 febbraio gli agenti hanno notificato ai gestori del locale la sospensione della licenza per 15 giorni. Il provvedimento è scattato a seguito di alcuni controlli, avvenuti tra dicembre 2022 e febbraio 2023, che hanno portato a scoprire come il bar fosse frequentato da diverse persone con precedenti penali e di polizia.

Alcuni clienti del locale, inoltre, in tre occasioni, sono stati arrestati per spaccio dopo essere stati trovati in possesso di cocaina, hashish e marijuana.