Droga, aggressioni e pregiudicati: il questore chiude due bar a Milano

Droga, clienti pregiudicati e violenze. Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha sospeso la licenza a due bar. La decisione nasce nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Niente licenze per 10 giorni per il “Bar Capolinea Caffè”, in viale Molise, 51 né per il “Dream’s Bar”, in via Giambellino, 34.

Giovedì pomeriggio, gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno notificato la sospensione della licenza al Dream’s Bar. Dopo vari controlli svolti tra febbraio e maggio, il locale è risultato essere frequentato da numerose persone con precedenti penali e di polizia anche in materia di stupefacenti. In particolare, lo scorso febbraio, i poliziotti, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, ha effettuato un controllo all’interno del locale, dove sono stati identificati sette clienti, tutti con precedenti penali e di polizia, per reati contro la persona, il patrimonio, reati inerenti agli stupefacenti e in materia di armi nonché reati per violazione della normativa sugli stranieri. Inoltre, durante il controllo, uno dei sette è stato trovato in possesso di una dose hashish e pertanto è stato sanzionato amministrativamente, mentre un secondo avventore è stato trovato con un coltello.

Sempre giovedì pomeriggio, gli agenti del commissariato Monforte Vittoria hanno notificato la sospensione della licenza al proprietario del “Bar Capolinea Caffè”. Tra febbraio e aprile, il locale è risultato essere un luogo frequentato da numerose persone con precedenti di polizia. Lo scorso aprile gli agenti sono intervenuti all’esterno del bar in quanto un cliente, riferiva di essere stato aggredito da più soggetti di cui uno in evidente stato di alterazione alcolica.