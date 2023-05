Cliente rischia di perdere un occhio dopo aggressione: il questore chiude un bar

Pregiudicati e una violenta lite tra i clienti. Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha sospeso la licenza di due bar di Milano. Nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla polizia di Stato con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di criminalità. Per questo, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, ha decretato la sospensione delle licenze per 7 giorni per la conduzione del “Bar Spitfire”, al civico 2 di via Sandro Botticelli e al “Jam Bistrò Dolce & Salato – Caffetteria & Miscelati”, in viale Suzzani 19.



Gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria hanno notificato la sospensione della licenza alla titolare del “Bar Spitfire” giovedì sera. La decisione è scatta perché ad aprile un cliente del bar ha denunciato di essere stato aggredito da un altro cliente abituale. In particolare la vittima ha avuto una discussione con l’altro avventore, mentre si trovava seduta a uno dei tavoli del bar. L'aggressore lo ha colpito con un pugno all’occhio. La ferita ha comportato un intervento chirurgico e cinque giorni in prognosi riservata.

Per quanto riguarda il “Jam Bistrò Dolce & Salato – Caffetteria & Miscelati”, la sospensione è stata notificata­ giovedì pomeriggio dal Commissariato Greco Turro. Questo perché dopo i controlli effettuati dai poliziotti tra ottobre e aprile, è stata riscontrata la presenza all’interno del locale di numerosi clienti con precedenti penali e per reati inerenti gli stupefacenti. Inoltre, tra agosto e dicembre 2021, gli agenti hanno effettuato all’interno dell’esercizio diversi controlli a seguito dei quali sono stati identificati diversi avventori con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi.