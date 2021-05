Spacciatori e cocaina nel locale, il questore di Milano chiude il Bar Fortuna

Il locale dovrà restare chiuso per 15 giorni come deciso dal questore di Milano

Resterà chiuso per 15 giorni il "Bar Fortuna" di via Delle Forze Armate a Milano. Lo ha deciso il questore Giuseppe Petronzi con un provvedimento firmato nei giorni scorsi.

La sospensione del locale, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell'articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

La serrata, più nel dettaglio, è stata decisa dopo l'arresto di un presunto spacciatore e la denuncia di un suo presunto complice. "Ciccio" e "Nanetto" (questi i loro soprannomi), secondo gli investigatori, avrebbero "lavorato" con la complicità della titolare del locale, una cittadina cinese di 51 anni denunciata per favoreggiamento.

L'operazione era scattata il 23 aprile. "Nanetto", il 31enne, era stato bloccato proprio mentre usciva dal bar, era stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina — alcuni nascosti nel bagno privato — ed era stato arrestato. Il suo complice, che era stato visto più volte insieme a lui dagli investigatori, era stato poi raggiunto a casa: nell'abitazione non era stato trovata nessuna sostanza, ma i poliziotti avevano sequestrato 16mila euro e lo avevano denunciato. Entrambi, inoltre, sono stati raggiunti da un "Daspo urbano": per due anni dovranno stare lontani da bar e caffè di tutta la Città Metropolitana di Milano.