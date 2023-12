Pusher trasforma bar in una base di spaccio e la polizia lo chiude

Trasforma un bar nella sua base per spacciare e la polizia sospende la licenza del locale. Succede in zona Bovisa a Milano, dove il questore Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 10 giorni della licenza del Bar Giada in via Mercantini.

La decisione è maturata nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Gli agenti del commissariato Comasina, mercoledì, hanno notificato la sospensione alla responsabile dell'attività in quanto il locale, dopo alcuni controlli effettuati da ottobre 2022 è risultato frequentato da numerosi clienti con precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, l'immigrazione illegale e contro la pubblica amministrazione.

A novembre 2023, i poliziotti di via Comasina hanno arrestato un cliente per detenzione e spaccio di sostanze stupefacente. Poco prima aveva ceduto una dose di hashish in cambio di 10 euro e aveva addosso 560 euro in contanti. Dopo gli accertamenti degli agenti sul cellulare dell'arrestato, si è rilevata la presenza di messaggi cui era segnalata esplicitamente e in codice il bar 'Giada' come luogo dove dovevano avvenire gli scambi.