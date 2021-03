"Violente e pericolose risse tra pregiudicati": chiuso il bar Girasole

Risse molto violente e ritrovi tra pregiudicati. Sono queste le circostanze che hanno portato la questura a chiudere il Bar tabacchi Girasole di via Voltri, zona Barona, sospendendo la licenza per sette giorni.

Gli agenti della polizia di Stato tra gennaio 2020 e febbraio 2021 sono dovuti intervenire più volte per mettere fine ad accese liti tra gli avventori, che in molti casi avevano precedenti penali e di polizia a loro carico per reati come evasione e violenza a pubblico ufficiale.Tra i clienti, come emerso dai controlli, c'era anche un uomo agli arresti domiciliari e un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno.

Diversi gli episodi violenti che hanno avuto il bar come teatro: a settembre nel corso di una rissa un uomo è caduto picchiando la testa e rimanendo ferito, mentre in un altro caso un uomo è finito all'ospedale dopo aver ricevuto un pugno in faccia mentre era ubriaco.

Durante un terzo episodio, poi, dopo che nelle vicinanze del bar era avvenuto un incidente stradale, diversi clienti sono usciti dal bar e hanno accerchiato e picchiato l'autore del sinistro.