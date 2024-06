Risse con bottiglie e tavoli e auto parcheggiate male: chiuso bar

Risse, urla e auto parcheggiate davanti ai box dei residenti. Il questore di Milano sospende la licenza al “Bar Gorizia” di Baranzate (Milano). La decisione di Bruno Megale nasce nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza del locale in via Gorizia 113 a Baranzate.

Mercoledì i militari della Tenenza carabinieri di Bollate hanno notificato la sospensione al titolare dell'esercizio pubblico. Questo perché dopo diversi controlli svolti tra marzo e maggio, il locale è risultato frequentato da clienti con precedenti penali e di polizia.

A inizio maggio i carabinieri sono intervenuti presso il locale per una lite tra clienti. Giunti sul posto, i militari hanno riscontrato la presenza di tavolini rotti, bottiglie di vetro infrante e hanno identificato la vittima dell'aggressione la quale, in evidente stato di ebbrezza alcolica, è stata poi trasportata in ospedale con diverse ferite al volto.

Inoltre, il locale è risultato essere destinatario di un esposto presentato dai residenti di zona per la presenza di clienti che, oltre a litigare tra loro, parcheggiano le proprie macchine davanti al passo carrabile delle abitazioni limitrofe per poi aggredirli e minacciarli creando così disturbo e pericolo per i residenti.