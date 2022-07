Troppi pregiudicati tra i clienti: il questore chiude un bar di Legnano

Resterà chiuso per due settimane il "Lucy Bar" al civico 3 di piazza Giovanni Bausan 8 a Milano. Lo ha deciso il questore Giuseppe Petronzi con un provvedimento firmato nei giorni scorsi e notificato giovedì 21 luglio.

La sospensione del locale, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell'articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Dalla questura, più nel dettaglio, precisano che il provvedimento è scattato perché "da agosto 2021 a giugno 2022 il locale è stato abituale luogo di ritrovo di persone con precedenti penali e di polizia". Non solo, durante l'ultimo controllo (a giugno) un cliente del locale ha aggredito uno dei poliziotti intervenuti. Per lui erano scattate le manette con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Non è il primo provvedimento per il locale: dalla questura precisano che il "Lucy bar" era già stato chiuso per 15 giorni (sempre per l'articolo 100 del Tulps) nel mese di giugno 2021.