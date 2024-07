Ragazza pestata a sangue fuori da un locale: chiuso un bar in zona Navigli

Dovrà restare chiuso per 15 giorni il bar Dejavu di via Giosué Borsi 2 a Milano (zona Navigli). Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale polizia nella giornata di giovedì 4 luglio.

La serrata, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell'articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Dalla questura, più nel dettaglio, precisano che il provvedimento è scattato perché durante i controlli effettuati è risultato frequentato da diversi clienti con precedenti penali e di polizia.

Non solo, lo scorso dicembre i poliziotti erano intervenuti per un’aggressione nei confronti di una minore: la giovane era stata pestata a sangue da alcune persone che l’avevano presa a calci e pugni procurandole 40 giorni di prognosi. “A maggio 2021, sotto una precedente gestione e con diversa denominazione, il locale era già stato destinatario di un altro decreto di sospensione della licenza per analoghe problematiche”, puntualizzano dalla polizia.